(Di venerdì 21 luglio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, i primi impulsi instabili di matrice atlantica hanno già lasciato il segno al Nord con pesanti danni per i forti venti e le paurose grandinate di dimensioni eccezionali mentre al Sud la canicola non da tregua. Ilche si avvicina avrà caratteristiche analoghe con violenti temporali al Nord nella giornata di sabato e picchi di caldo africano all’estremo Sud con massime fino a 45°C in Sicilia. Un’Italia letteralmente spaccata in due per questo, che vedrà scarti di temperatura tra Nord e Sud fino a 15/20°C, davvero notevole. Il fronte di sabato sarà anche l’ultimo della serie prima di una nuova fiammata africana che porterà tempo soleggiato domenica e nuovi picchi di caldo eccezionale all’inizio della prossima settimana al Centro ...

Meteo: un altro weekend rovente sul litorale Il Faro online

Ancora 19 città da caldo record in Italia oggi, 21 luglio, ma il meteo divide il Paese in due soffocando il Centro-Sud e dando tregua al Nord, dove sono ben sette le città a rischio zero. Bollino ...Previsioni meteo Italia e Lazio per il weekend. Che tempo farà venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, tutti i dettagli meteorologici.