Meteo | il caldo non arretra al Sud | da lunedì il Caronte bis Al Nord forti temporali e grandine fino a sabato

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ancoracon grandinate intense al, in particolare dal pomeriggio di oggia domani sera, poi l’anticiclone africano da domenica rimonterà anche sul Settentrione, mentre al Centro-Sud ilnon mollerà mai la presa. Anzi non lascerà in pace l’Italiaalla fine di luglio portando una seconda fiammata proveniente dall’Africa da, specie al Centro-Sud . Questa...

...la cassa integrazione e sospendere l'attività proprio in corrispondenza con le ondate di. ...di cigo con causale "temperature elevate" " che rientrano nel più ampio calderone degli "eventi" "...Con ilda record che sta attraversando l'Italia ormai da giorni, ondate di afa e aria irrespirabile, a un mese esatto dall'inizio dell'estate gli esperti deltirano le prime conclusioni: il già ...... in particolare dal pomeriggio di oggi fino a domani sera, poi l'anticiclone africano da domenica rimonterà anche sul Settentrione, mentre al Centro - Sud ilnon mollerà mai la presa. Anzi non ...Un weekend a due velocità. Il caldo record al Centro-Sud continuerà a rendere le giornale afose con temperature oltre i 40°C specialmente su Sicilia e Sardegna. Al Nord ...(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Ancora temporali con grandinate intense al Nord, in particolare dal pomeriggio di oggi fino a domani sera, poi l'anticiclone africano da domenica rimonterà anche sul Settentrio ...