Meteo | arriva Caronte bis | caldo record fino a fine luglio Al nord ancora rischi di grandinate devastanti

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il pericolo non è passato: potrebberore altri temporali con grossi chicchi di grandine al. In particolare dal pomeriggio di oggi, venerdì 212023,a sabato sera 22. Poi l'anticiclone africano, ora chiamatobis, da domenica rimonterà anche sul Settentrione, mentre al Centro-Sud ilnon mollerà mai la presa. Anzi non lascerà in pace l'Italiaalladiportando una seconda fiammata proveniente dall'Africa da lunedì, specie al Centro-Sud