Messina Denaro | malore dopo la chemio

(Di venerdì 21 luglio 2023)i controlli in ospedale, è tornato in cellaper il boss Matteo. Il capomafia è stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali dovuti allaterapia. Maalcuni controlli in ospedale è tornato in cella. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il boss Matteo, l'ultimo degli stragisti di Cosa Nostra, ha accusato un malore a causa degli effetti collaterali della chemioterapia , a cui si sottopone per contrastare un cancro al colon, ed è ...Il boss Matteoè stato ricoverato per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Il capomafia, dopo alcuni controlli in ospedale, è già stato riportato ...Invitiamo il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che pensa al ponte di, a fare un piano straordinario infrastrutturale per la Sicilia: qui manca tutto. Stiamo ...

Malore improvviso oggi per Matteo Messina Denaro mentre era nel carcere dell'Aquila dove sta scontando l'ergastolo al 41 bis. Il boss mafioso è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale ...Il boss Matteo Messina Denaro è stato ricoverato per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Il capomafia, dopo alcuni controlli in ospedale, è già s ...