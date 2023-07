(Di venerdì 21 luglio 2023) La domanda diè un’istanza informale prevista dal MIUR attraverso la quale è possibile contattare i dirigenti scolastici per candidarsi a coprire eventuali incarichi di supplenza. Possono usufruire tutti gli aspirantiin possesso delle classi di concorso, necessarie per candidarsi. E’ il mezzo più efficace adi chi non è iscritto nelle graduatorie d’istituto ma vuole comunque candidarsi L'articolo .

...lombardo possa dare un'accelerazione alla riduzione dell'impatto ambientale attraverso lain ... ma occorre utilizzare tutti i carburanti rinnovabili aper sostituire progressivamente ...La società ha già messo adi mister De Gregorio i tasselli necessari ad integrare l'... Ma sicuramente l'opera più importatea segno dal presidente Paolo Gasparini e stata quella di ..."Con piacere - ha detto Gioia Bartali - abbiamo accolto l'invito del Museo della Memoria di valorizzare una delle bici del nonno: ringrazio il collezionista che l'ha, noi ...

Messa a disposizione 2023/24, quando inviare le domande Docenti.it Orizzonte Scuola

Messa in sicurezza e adeguamenti normativi, ma anche bellezza. Il sindaco professore: "Il verde è uno spazio educativo importantissimo".Con il presidente Antonio Fiorini facciamo il punto in casa biancorossa. "Per quanto riguarda la rosa messa a disposizione del tecnico Bonuccelli – dice Fiorini – che non ci sia nulla da eccepire. Il ...