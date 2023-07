Mergellina | contrasto agli ormeggi abusivi | due i denunciati

(Di venerdì 21 luglio 2023) Operazione a: Contrastatisul demanio marittimo con denunce e sequestro di area Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli – Nucleo PG hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato aldei fenomeni dismo sul demanio marittimo nella zona die del Molo Luise. Nello specifico, gli operatori hanno scoperto che un’area demaniale sulla banchina del porticciolo diera occupata abusivamente da due uomini che utilizzavano la stessa come base logistica per l’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto. Pertanto gli agenti hanno denunciato, due napoletani di 28 e 65 anni, secondo quanto previsto dal ...

Mergellina: contrasto agli ormeggi abusivi. Controlli della Polizia di ...

