Mercato | l'Atalanta pesca in casa del Milan per il dopo Højlund

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'si prepara a salutare Rasmus, corteggiato dallo United che avrebbe in tasca l'offerta da 60-70 milioni impossibile...

Identica scadenza anche per il binomio Gewiss -(il colosso del settore elettrotecnico dà il nome all'omonima Arena). ILITALIANO DEI NAMING RIGHTS - Il contratto più importante (il ......centrale è a Napoli dal gennaio 2020 e quest'estate attende le mosse del club azzurro sul... Quando poi abbiamo battuto l'in casa abbiamo davvero capito che avremmo vinto lo scudetto". ......quanto Franco Baresi Ci Lecce 09/11/2022 - campionato di calcio serie A / Lecce -/ foto ... Il fantacalcio quest'anno, dovendo scavare tra le frattaglie dei sopravvissuti al...

Il Burnley (Premier League) è vicino a un accordo per ingaggiare l'esterno dell'Italia Under 19 dell'Espanyol Luca Koleosho, 18 anni. Per il centrocampista ivoriano del Barcellona, i bianconeri ...Con l’ufficializzazione dei “naming rights” dell’impianto Carlo Castellani (da sempre stadio dell’Empoli) salgono a cinque le strutture calcistiche tricolori abbinate a marchi commerciali. Il club tos ...