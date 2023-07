Mentre gli inglesi lottano con l’inflazione il re ottiene un aumento di 40 milioni “Dobbiamo ristrutturare il palazzo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Senza neppure un giorno di sciopero si porta a casa undel 45%, quattro volte. Bella vita quella del re Carlo III d’Inghilterra.mezzo paese è in subbuglio e chiede disperatamente adeguamenti salariali che consentano di compensare almeno in parte la perdita di potere di acquisto delle buste paga, il governo inglese accora il monarca un incremento degli stanziamenti a suo favore da 86 a 125di sterline (145di euro) l’anno, a partire del 2025. L’ammontare dell’assegno staccato a Buckingam Palace viene deciso in base a una complicata formula introdotta nel 2011 dall’allora primo ministro, David Cameron, e dal suo cancelliere, George Osborne. Ora non dipende più dalla volontà del Parlamento ma è percentuale dei profitti generati dal cosiddetto “patrimonio della ...

Le azioni giapponesi hanno chiuso moderatamente in ribasso, estendendo le forti perdite di ieri rispetto al massimo di due settimane, con i mercati asiatici deboli in generale, gli investitori hanno continuato a prendere profitto. La cautela e' prevalsa dopo che i dati hanno mostrato l'andamento dell'inflazione giapponese a giugno, aumentando potenzialmente la

