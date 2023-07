Menarini | via libera europeo a un nuovo farmaco oncologico

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) ROMA - Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha espresso parere positivo per elacestrant (ORSERDU) indicato per il trattamento di una tipologia di cancro al seno avanzato o metastatico. Elacestrant (ORSERDU) è stato approvato lo scorso gennaio da