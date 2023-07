Meloni è in buona salute | immagino la sua scaletta delle priorità | ma manca qualcosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) I sondaggi continuano a darla in, riferendosi al suo governo naturalmente. Ma anche lei, si vede subito, è sana come un pesce e solida come una roccia. Almeno, così si diceva una volta di quelli che erano in. Forse oggipotrebbe essere cambiato perché i pesci, tanto per cominciare – a giudicare da ciò che si vede spesso galleggiare sul mare – non è del tutto certo che stiano ancora molto bene. E le rocce? Beh, a giudicare dalle frane e valanghe che ogni anno livellano le nostre colline e montagne non è che si possa stare del tutto tranquilli. Comunque, non è di lei persona che alla gente comune interessa parlare, ma del di lei importantissimo ruolo nel governo che, caparbiamente, ha voluto guidare personalmente, sicura di poterlo fare, nonostante le enormi difficoltà ...