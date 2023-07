Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i podi dei Mondiali 2023 Italia settima con 2 ori | 2 argenti e 3 bronzi

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel: inell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie eper gli azzurri nelle specialità olimpiche di, che si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 2 ori, 2e 3per complessive 7 medaglie. IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO DELLEDIORO (2) Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili ARGENTO (2) Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili BRONZO (3) Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili Judo – Alice Bellandi – ...

Ma l'Italia non vuol fare sconti a nessuno: punta dritta al primo posto nel, obiettivo ... tornare a casa con una medaglia al collo e la certezza di poter disputare levale più di ......Esattamente otto anni dopo l'ultima grande gara internazionale di Tania Cagnotto alledi ... disputato al Foro Italico di Roma, l'Italia ha vinto ildei tuffi alla pari con la Gran ...GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE ... Sicuramente questa routine sarà aggiornata anche in vista delle, ci metteremo grande ...

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia ottava con 1 oro e 6 medaglie OA Sport

Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) si avvicina: c'è appena stata la visita di tutti i capi missione in Francia (per l'Italia c'era Carlo Mornati col suo staff). Tutto funziona, anche la cerimonia inaug ...Saranno 27 gli azzurri che saliranno sulle pedane dell''Allianz MiCo' di Milano per la 69esima edizione del Campionato mondiale assoluto di scherma ...