McLaren rinvia il pacchetto di aggiornamento della F1 in Ungheria

(Di venerdì 21 luglio 2023) La scuderiadi Formula 1 ha ritardato l’ultima fase del suodivettura, originariamente previsto per il Gran Premio d’del 2023. Il team principal, Andrea Stella, ha dichiarato che “praticamente ogni singola parte aerodinamica”MCL60 verrà modificata nell’ambito di undi sviluppo in tre fasi. La prima fase, che ha rappresentato il 50% delle modifiche, è stata apportata alla vettura di Lando Norris in Austria. Sono stati rivisti l’ingresso del sidepod, la carenatura dell’halo, il cofano motore e il pavimento. La seconda fase, pari a circa il 25%, è arrivata a Silverstone ed è stata caratterizzata da una nuova ala anteriore e un nuovo cono nasale, oltre ...