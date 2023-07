Mbappé | terremoto al Psg | non convocato per la tournée in Giappone

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nuovoin casa Psg . Nella giornata di domani il club parigino partirà per laprecampionato inma tra i 29 convocati non figura Kylian

Nuovoin casa Psg . Nella giornata di domani il club parigino partirà per la tournée precampionato in Giappone ma tra i 29 convocati non figura KylianSi tratta di una vera e propria rottura trae Nasser Al - Khelaifi, con quest'ultimo che ha dato quindi seguito all'ultimatum reso noto lo scorso 5 luglio: in settimana il classe 1998 ha ...... centrocampista classe 2003 legatosi ai friulani con un contratto di quattro anni.21.41 -in casa Ajax: divorzio improvviso con l'attaccante serbo Dusan Tadic che ha risolto il contratto ...