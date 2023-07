Matteo Renzi | il figlio calciatore si laurea | la tenera dedica del papà su Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 luglio 2023) Fino a qualche decennio fa, i politici erano uomini tutti d’un pezzo. Figure seriose e autorevoli, votate esclusivamente al bene della cosa pubblica. Poi sono arrivati i social e, così come i vip, anche senatori e presidenti hanno iniziato a svelare il proprio lato privato. Sono diventati turisti, mariti, tifosi, genitori. E se c’è un politico italiano che sa come sfruttare la comunicazione social quello è. Il senatore di Italia Viva non ha timore a esporre la propria famiglia sui social e, oggi, ha condiviso con i propri follower un’allegra foto di famiglia. In compagnia della moglie e dei figli, per celebrare un importante traguardo del più grande di casa, Francesco. Gli auguri dialto I calciatoriti si contano sulle ...