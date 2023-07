Mattarella “I principi della Costituzione devono vivere sempre”

(Di venerdì 21 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mancheremmo di sensostoria se non avessimo appreso la lezione per cui i“trovano effettiva applicazione se vengono fattinelle diverse congiunture storiche con i loro continui cambiamenti”. A dirlo il presidenteRepubblica,Sergio, intervenendo all'assemblea annuale diFedercasse. “Dobbiamo riflettere se possiamo parlare di missione compiuta – ha proseguito -. Oggi, con larepubblicana che riconosce come inalienabili quegli obiettivi e che definisce, all'art. 3, come sia “compitoRepubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”; ostacoli che, limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno ...

