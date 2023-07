Mattarella arrivato al monastero di Camaldoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il presidente della Repubblica Sergioe'aldidi Arezzo per il convegno, che si apre oggi, per gli 80 anni del Codice di, organizzato dalla Cei. ...

Il presidente della Repubblica Sergioe'al Monastero di Camaldoli di Arezzo per il convegno, che si apre oggi, per gli 80 anni del Codice di Camaldoli, organizzato dalla Cei.e'all'ingresso della ...E per i pazienti deceduti èun messaggio di cordoglio anche dal presidente della Repubblica SergioLe fiamme sono divampate intorno all'1:20 di oggi, 7 luglio. Due persone sono ...... allorquando il sindaco Andrea Baldini diede notizia dell'invito spedito a, rimasto senza risposta sino a pochi giorni fa quando èil "Sì" dal Quirinale. Il tutto mentre, nello ...

Codice Camaldoli: Mattarella arrivato al monastero per il convegno ... Toscanaoggi.it

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte nel pomeriggio, al monastero di Camaldoli (Arezzo), al convegno, al via da oggi, per gli 80 anni del codice di Camaldoli, organizzato da ...La visita del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al Titano è stata posticipata da ottobre a dicembre. Il Programma Economico 2024 è stato presentato in Commissione Finanze, fissa ...