Matt Cardona “apre” al ritorno in WWE | “Mai dire mai…”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Non più Indy God? La carriera di, al secolo Zack Ryder, è letteralmente decollata dopo l’addio alla WWE. Ma, come si dice spesso, il fascino e l’attrattiva della grande E è difficilmente reperibile in altre realtà. Ci sta provando la AEW ma non c’è ancora una reale concorrente in tal senso e lo sa bene anchestesso. Dopo l’apparizione nel backstage di Raw durante l’ultima puntata, per sostenere la compagna Chelsea Green laureatasi, insieme a Sonya Deville, Women’s Tag-Team Champion, i rumor sono nuovamente tornati in auge e la domanda sorge spontanea: Zack Ryder tornerà, prima o poi? Intervistato da Busted Open Radio, l’Indy God ha lasciato aperta una porta sul suo possibilein WWE futuro, affermando che non “implorerà” il lavoro ma che, nel caso arrivino offerte allettanti, ...

The wrestling fans went berserk when they heard the former four-time WWE champion wished to return to the Stamford-based company after over three years.In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Busted Open Radio, proprio Matt Cardona ha parlato di un suo possibile ritorno in WWE e non ha affatto escluso la possibilità che ciò accada.