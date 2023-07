Materazzi | «Lukaku? Perdono difficile non parla! Cuadrado…»

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha parlato di diversi argomenti riguardanti l’Inter. Dal comportamento scorretto diall’arrivo dell’ex Juventus Cuadrado passando per i nuovi arrivi in nerazzurro. Di seguito il lungo intervento dell’interista su Sportitalia. SILENZIO – Marco, in un lungo intervento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, dichiara: «Avevo stretto un grandissimo rapporto con Romeluma penso che la storia a questo punto sia finita. Lo ha fatto una volta, è stato riabbracciato come un figliol prodigo, tornare indietro diventerebbe quasi impossibile. Anche perché ad oggi non abbiamo ancora sentito la sua voce. Quantomeno dovrebbe dare delle spiegazioni. Anche se penso che saràtornare indietro dopo quello che è successo perché il tifoso interista può perdonarti una ...

Il popolo interista era rimasto attonito per la gestione del caso -: possibile che alcuni ... oppure rimborsate gli abbonamenti!" e poi: "È un pò come se la Juventus ingaggiasse. ." e ...... qualificazione se possibile pure più tranquilla dell'anno scorso,che rientra e ci mette ... E se Marconel prepartita aveva dichiarato "fossi in Xavi penserei al Barcellona e non all'...Il popolo interista era rimasto attonito per la gestione del caso -: possibile che alcuni ... oppure rimborsate gli abbonamenti!" e poi: "È un pò come se la Juventus ingaggiasse. ." e ...

Materazzi: “Lukaku Quello che ha fatto è brutto, tornare indietro impossibile. Cuadrado…” fcinter1908

L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, è intervenuto a Sportitalia Mercato, trasmissione condotta da Michele Criscitiello su Sportitalia. Le sue parole: Così ...Marco Materazzi ha toccato vari temi del mercato nerazzurro, a cominciare dal mancato ritorno di Lukaku e dall'arrivo di Cuadrado dalla Juventus ...