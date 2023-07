Martinengo | infortunio sul lavoro | 49enne cade da due metri di altezza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023). Un uomo di 49 anni è rimasto ferito in un incidente sulavvenuto venerdì (21 luglio) in una ditta di, in via Savoldini, nella zona industriale. Erano da poco passate le 17: l’operaio si trovava su un mezzo all’di circa due, quando avrebbe perso l’equilibrio,ndo rovinosamente al suolo e procurandosi traumi anche alla testa, oltre che al torace. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre a due ambulanze, una delle quali è rientrata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.