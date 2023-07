Marina Berlusconi spegne le polemiche | Per Meloni solo massimo rispetto e stima

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha risposto alleche l’hanno vista protagonista a seguito della lettera inviata al Giornale, nella quale la figlia dell'ex premier affrontava il tema del rapporto tra politica e giustizia. “Per Giorgianutro ile la massima”, ha precisato la presidente Fininvest. "In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato della mia lettera”, ha spiegato l’erede del fondatore di Fininvest e Forza Italia, sostenendo che la sua unica motivazione “era quella di denunciare, 'innanzitutto come figlia', la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di operare su di lui una vera e propria 'damnatio memoriae'".

spegne le polemiche. E' ancora forte l'eco della lettera che la primogenita del Cav ha inviato al 'Giornale' per denunciare la vera e propria persecuzione giudiziaria a cui viene ...Nessuna irritazione per le dichiarazioni di Giorgia Meloni . Per lei "massimo rispetto e massima stima". Parola di: la figlia del Cavaliere replica alle accuse arrivate dopo la pubblicazione della sua lettera al Giornale nella quale ha attaccato duramente stampa e magistratura. "In questi giorni ...Cosìin merito alla lettera inviata nei giorni scorsi a "Il Giornale" la cui "unica motivazione"dice,"era di denunciare innanzitutto come figlia" la persecuzione giudiziaria subìta ...

Marina Berlusconi: «Per Giorgia Meloni massimo rispetto e stima» Il Sole 24 ORE

La primogenita del fondatore di Forza Italia: Ho soltanto cercato di difendere mio padre, massimo rispetto per Giorgia Meloni ...Marina Berlusconi replica alle polemiche dopo la lettera inviata al Giornale. "Massimo rispetto e stima per Giorgia Meloni" ...