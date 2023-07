Marina Berlusconi “Massimo rispetto e stima per Meloni”

(Di venerdì 21 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato della mia lettera inviata al Giornale, la cui unica motivazione era quella di denunciare, “innanzitutto come figlia”, la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di operare su di lui una vera e propria “damnatio memoriae”.Lo affermain una dichirazione.“Alcuni media però hanno voluto vedere dietro questa lettera intenzioni che non ho mai avuto, così come mi hanno incomprensibilmente attribuito reazioni che non ho mai provato di fronte a commenti del presidente Giorgia, per la quale nutro ile la massima. Così stanno le cose. Tutto il resto sono strumentalizzazioni fuori dalla realtà”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).

Secondo fonti di Forza Italia, Marina Berlusconi non avrebbe mandato giù le parole della premier Giorgia Meloni verso di lei: ma arriva la smentita ...Non lo ammetterebbe nessuno ma a Forza Italia quella risposta ruvida di Giorgia Meloni su Marina Berlusconi non è piaciuta affatto. Inutilmente irrispettosa ma soprattutto volutamente sprezzante: “Non ...