Marina Berlusconi blocca le polemiche | «Per Meloni solo massimo rispetto e stima»

Lo afferma, figlia dell'ex premier Silvio, in una nota. "Alcuni media però hanno voluto vedere dietro questa lettera intenzioni che non ho mai avuto, così come mi hanno ...A precisarlo è proprio, segnalando anche che 'alcuni media, pero', hanno voluto vedere dietro questa lettera intenzioni che non ho mai avuto, cosi' come mi hanno incomprensibilmente ...Legalità è un magistrato che si occupa di far sgomberare un edificio occupato come quello dove è sparito la piccola Kata, non ragionare dicapo della Mafia'. 'ha il mio rispetto ...La “unica motivazione” della lettera inviata da Marina Berlusconi al Giornale “era quella di denunciare, innanzitutto come figlia”, la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di ..."In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato della mia lettera inviata a Il Giornale, la cui unica motivazione era quella di denunciare, 'innanzitutto come figlia', la persecu ...