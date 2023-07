Maresciallo Tito | primo sì alla revoca dell' onorificenza al dittatore infoibatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sul sito del Quirinale, nella sezione “onorificenze”, c'è ancora una pagina dedicata a lui: «BrozJosip, presidentea Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Meritoa Repubblica Italiana». A breve, però, a quasi 55 anni ddata del conferimento (2 ottobre 1969), la presidenzaa Repubblica potrebbe cancellare tutto. Via la decorazione. E lui, BrozJosip, presidentea Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Meritoa Repubblica Italiana, tornerebbe a essere soltantocomunista e... Ieri, in pratica, la Commissione cultura del Senato, in sede redigente del ...