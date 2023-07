Mar Nero dominato militarmente dalla Russia | ma ora l’Occidente lo vuole al centro della strategia della Nato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Mar, grande poco meno di tre volte l’Adriatico, è un’autostrada d’acqua che collega tre delle aree più calde del mondo: lain attrito col fianco orientalein Ucraina, la regione balcanico-danubiana dove tanti fuochi ardono ancora oggi sotto la cenere e il Medio Oriente allargato, la cui instabilità non merita troppi commenti. Insomma, prendendo in prestito una battuta di Arlington Stringham, il Mar-come i Balcani – ha sempre prodotto più storia di quanta ne possa consumare localmente: dall’invasione russa dell’Ucraina si è messo addirittura alstoria, come non accadeva dai tempiguerra di Troia. Allora come oggi, le forze dell’Oriente e ...