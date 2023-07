Mapello | fiamme in una cascina nella frazione Piana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023). Unadiha preso fuoco intorno alle 18 di venerdì 21 luglio, per cause ancora da accertare. Lesono divampate all’interno della struttura in via Rossini, in una zona piuttosto isolata. Si tratterebbe di un fienile. Proprio il fieno ha reso complicate le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per sedare l’incendio. In aggiornamento