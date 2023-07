Mapello | fiamme in una cascina nella frazione Piana | decine di animali evacuati

(Di venerdì 21 luglio 2023). Un incendio è scoppiato all’interno di unadiintorno alle 18 di venerdì 21 luglio. Lesono divampate all’interno di un fienile in via Rossini, in una zona piuttosto isolata, secondo le prime ipotesi per cause naturali dovute al surriscaldamento del fieno che si trovava nel sottotetto della struttura. Si tratta di unadi proprietà della trattoria Bolognini, storico locale della zona che si trova a poche centinaia di metri di distanza,quale viene effettuato anche il macello degli. All’interno del fienile si trovavano circa cinquanta bovini e una trentina di maiali, i quali sono stati fatti evacuare non appena si è alzato il ...

Mapello. Una cascina nella frazione Piana di Mapello ha preso fuoco intorno alle 18 di venerdì 21 luglio, per cause ancora da accertare. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura in via ...ROGO. Nel tardo pomeriggio l’intervento delle squadre in via Rossini. Notizia in aggiornamento.