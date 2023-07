si è espressa in merito al 'caso Emma ' che, nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere. La cantante, infatti, dopo un'esibizione, è stata vittima di bodyshaming da parte di un utente ...Le vincitrici vip di 'Miss Teenager' Madrina e conduttrice di questa edizione del concorso è stata l'ex Miss Italia, affiancata da Beatrice De Dominicis e Carlotta Casalvieri, che hanno premiato la spezzina Ludovina Pieraccioni. Il concorso di 'Miss Teenager' è stato un trampolino di lancio per tanti ...In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l'ex calciatore Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della sua storia d'amore naufragata con. Quando finisce una storia non è mai facile dimenticare ciò che c'è stato e andare avanti con il cuore desideroso di nuove relazioni, eppure lei si è rifatta una vita in fretta con il ...

Manila Nazzaro difende Emma dagli hater: «Togliete i social a questa gente di m***» leggo.it

Manila Nazzaro si è espressa in merito al "caso Emma" che, nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere. La cantante, infatti, dopo un'esibizione, è stata vittima ...La spezzina di 17 anni alta 179 centimetri e dai lunghi capelli scuri si aggiudica la fascia La diciassettenne Ludovica Dina Pieraccioni vince la 50esima edizione dello storico concorso di bellezza de ...