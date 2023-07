Maneskin a Roma | Damiano David cita Totti ma dimentica le parole della sua canzone VIDEO

(Di venerdì 21 luglio 2023) Durante il primo concerto deiall'Olimpico dihato ledi Francescoma hato quellesua, I Wanna Be Your Slave. Il primo concerto deiall'Olimpico di(si replicherà stasera) ha infiammato gli animi dei fan ma anche di, che è apparso davvero emozionato su quel palco. "Io di solito sto là" ha detto il frontmanband, grande tifosonista, indicando la curva Sud. E proprio a uno dei simbolisua squadra del cuore ha "chiesto aiuto" per superare un momento molto intenso. A venirgli incontro è ...

conquistano ancora una volta. 'È sempre stato un chiodo fisso arrivare a fare un palco del genere e tante volte mi capita di ringraziare il pubblico, il nostro team, ma effettivamente ...... tutto esaurito (oltre sessantamila spettatori) dei 4 cavalieri del rock, i romanissimi. '... dal 2016 a oggi, hanno bruciato anche questa tappa, approdando nella loro 'casa',, con due ...A partire da settembre, itorneranno in tour in tutto il mondo: suoneranno nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, varcando templi della musica quali il Madison Square Garden di New York. Per ora, si godono ...

Durante il primo concerto dei Maneskin all'Olimpico di Roma, Damiano David ha citato le parole di Francesco Totti ma ha dimenticato quelle della sua canzone, I Wanna Be Your Slave.