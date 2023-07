Manchester United | ten Hag | «Maguire? La prossima stagione lotterà per il suo posto e poi…»

e Atletico Madrid sono sempre in pole, secondo Gazzetta , ma se davvero la Fiorentina vuole liberarsi di un giocatore scontento, dovrà abbassare un po' le pretese e scordarsi della ...In conferenza: "Abbiamo dimostrato la scorsa stagione che possiamo battere tutte le squadre del mondo e ora dobbiamo farlo in modo coerente".'s Dutch manager Erik ten Hag makes notes during the English Premier League football match between Liverpool andat Anfield in Liverpool, north west England on March ...Andre Onana è un nuovo giocatore del. A renderlo ufficiale è stato il club inglese, ma anche lo stesso calciatore che ne ha approfittato per mandare un messaggio alla sua ex squadra. All' Inter, ma anche e soprattutto ...

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.L'Atalanta trema sul calciomercato per la possibile partenza di Hojlund: per sostituirlo, Gasperini, oltre a Touré e Dennis, guarda in casa Milan ...