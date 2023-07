Manchester United | Ten Hag insiste per Hojlund

... trasferitosi pochi giorni fa tra le fila del. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese ' Sun ', infatti, Marotta avrebbe effettuato un tentativo per l'ormai ex estremo ...Su Hojlund, infatti, c'è anche il, con il il danese avrebbe già un accordo sul contratto, ma i Red Devils dubitano di riuscire a soddisfare le pretese dell'Atalanta. 'I contorni di ...Secondo quanto riportato da L'Equipé , la dirigenza parigina ha messo nel mirino Rasmus Hojlund , centravanti dell'Atalanta nel mirino anche del

Andre Onana è un nuovo giocatore del Manchester United. A renderlo ufficiale è stato il club inglese, ma anche lo stesso calciatore che ne ha approfittato per mandare un messaggio alla sua ex squadra.L'Atalanta trema sul calciomercato per la possibile partenza di Hojlund: per sostituirlo, Gasperini, oltre a Touré e Dennis, guarda in casa Milan ...