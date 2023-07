Mamma e figlia morte di sete e stenti al confine tra Libia e Tunisia | la foto simbolo della tragedia dei migranti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Distese sulla sabbia rovente, abbracciate. Sta facendo il giro del web unadestinata a diventare simbolica: unae suanella speranza di una vita migliore. Racconta il dramma di chi, senza cibo e senza acqua, prova ad attraversare iltra, invano. Lo scatto è stato diffuso dal giornalista libico Ahmad Khalifa e poi ripreso da svariate Ong che lo hanno reso ancor più simbolico, come Refugees In Libya. Non si sanno ancora i nomidonna ebambina, che dovrebbe avere circa sei anni. Inc’è chi ha provato a mettere in dubbio la veridicità dello scatto, ma un poliziotto libico ha confermato quanto avvenuto. Ad informare le guardie di frontiera ...

...società dove spesso i ruoli si ribaltano ecco che ci troviamo davanti ad una famiglia dove la... L'attrice, e cantante,di Michele Placido, con il quale ha debuttato nel 1993, riceverà il ...... sarà un alieno', ha commentato Elisabetta a una divertita Leotta, in attesa della sua prima...Diletta non hanno fatto piacere alle tante mamme che ascoltano il podcast della futura. Un ...... ovviamente anche con il compagno di lei Goffredo Cerza e il loro bimbo Cesare,Michelle, ... Quindi la Hunziker ha ripreso Zorzi e laAurora mentre cantano 'Can't help falling in love' di ...

Mamma non ha soldi per la festa dei 15 anni della figlia: ciò che si inventa è commovente Donnaclick

È morta il 21 luglio Juliette Mayniel, madre dell'attore Alessandro Gassmann, nonna del cantante Leo Gassmann, il figlio di Alessandro. Con un commovente video sui social, Alessandro saluta sua mamma ...Tommaso Zorzi in vacanza con Aurora Ramazzotti. Sotto al post piovono insulti davvero terribili, lui replica con ironia. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono molto amici e lo hanno dimostrato in più ...