Maltempo | Simiani Pd | ' Meloni ha illuso territori colpiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il colpo di mano della destra che non solo mette poche risorse nel decreto Alluvioni ma vuole addirittura gestirle in completa autonomia senza coinvolgere gli entiali è inaccettabile. La premierha gettato la maschera: nel sopralluogo subito dopo il disastro ha promesso ristori per i danni di imprese e cittadini al 100 per cento e una collegialità nella ricostruzione; oggi però si è rimangiata tutto. Il suo obiettivo non è rilanciare uno devastato, ma fare propaganda elettorale calpestando aspettative e necessità delle popolazioni colpite". Lo dichiara Marco, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente a Montecitorio.