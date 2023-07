Maltempo in Brianza | fiume di ghiaccio scorre per le strade di Seregno | video

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un vero e propriodiha invaso le vie del centro di, paese in provincia di Monza e. Nella mattina di oggi venerdì 21 luglio si è abbattuta una forte grandine che ha intrappolato i residenti, riempendo dileallagate. Ora, terminato il, si stanno contando i danni.

...di Monza e. Nella mattina di oggi venerdì 21 luglio si è abbattuta una forte grandine che ha intrappolato i residenti, riempendo di ghiaccio le strade allagate. Ora, terminato il, si ...Un fiume di acqua e ghiaccio ha attraversato questa mattina la strada principale di Seregno , uno dei centri dellapiù colpiti oggi dal. Il video del "fiume" ingrossato dalla ......mattinata ha colpito in particolare la zona est della provincia milanese e parte della. ... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al, ...

Grandine e vento fortissimo in Brianza, il video da Seregno mostra le strade imbiancate Corriere TV

Un fiume di ghiaccio ha invaso le strade di Seregno, in provincia di Monza, creando disagi e problemi alla popolazione.Piogge e grandine al nord italia danneggiano strutture e raccolti, e la Lombardia chiederà lo stato di Calamità. L'allerta resta alta anche al Sud, ma per il caldo estremo. View on euronews ...