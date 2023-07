Maltempo | cade pianta | donna e tre bambine incastrate in auto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Paura oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un'è stata colpita da una grossaabbattuta per il. La conducente, di 39 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco e ha ...

Paura oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un'auto è stata colpita da una grossa pianta abbattuta per il. La conducente, di 39 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco e ha riportato un trauma alla schiena. Con lei c'erano la figlia e due amiche, rimaste lievemente ferite. Per i rilievi sono ......anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l'acqua che... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al, ...... feriti due operai Due operai sono stati colpite da delle finestre divelte dale cadute ... 2023 - 07 - 21 13:54:33 Albero sradicato da ventosu auto, 4 feriti a Bergamo Un albero, ...

Un weekend a due velocità. Il caldo record al Centro-Sud continuerà a rendere le giornale afose con temperature oltre i 40°C ...