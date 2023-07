Mafia | Foti Fdi | ' continuare lotta anche con uso di nuove tecnologie'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Bisognacon laallagrazie al ricorso alleche consentono di tracciare, molto meglio rispetto al passato, passaggi di danaro, riciclaggio e altre attività criminose che danno un forte sostegno economico all'attività mafiosa, radicata in tutta Italia, non solo al Sud, come superficialmente si ritiene, ma anzi soprattutto al Nord, dove vi è la presenza di tante attività industriali. Dobbiamo porre attenzione in particolare alle periferie e alle zone di degrado, perché è lì che si radica quel senso di anti-Stato". Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo al convegno 'Parlate di' a Palermo.

