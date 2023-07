Maddalena Stornaiuolo svela la sua nuova carriera | dal set alla musica | ecco cosa sta succedendo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Oggi Notizie Lacanzone di: un innolibertà esperanza La talentuosa attrice, regista e fondatrice della scuola di recitazione "La Scugnizzeria",, ha appena lanciato il suo singolo di debutto intitolato "Burattini". La canzone, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stata scritta da Rosario Esposito La Rossa, con musiche e arrangiamenti di Sasà Priore e Pino Ciccarelli. Impegnata sul set della quarta stagione della serie di successo "Mare Fuori", in cui interpreta il ruolo di, un'agente di polizia dell'IPM (Istituto di Pena Minorile), laha deciso di realizzare la colonna sonora della sua scuola di recitazione. Con la sua voce potente e ...

Il singolo d'esordio di, "Burattini" è disponibile dal 3 Luglio su tutte le piattaforme digitali. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei per parlare di musica, di arte e di nuovi progetti che prendono ...Capritaly ha poi omaggiato delle sue creazioni alcuni dei volti più importanti dello show biz come Rossella Erra , Diego Armando Maradona jr e Cristiana Sinagra, e ancorae ...Anchedebutta nel mondo della musica. L'attrice ha di recente ottenuto la popolarità grazie alla serie Mare Fuori . Quest'ultima è entrata a far parte del cast dello show Rai Due a ...

Maddalena Stornaiuolo Esce il videoclip del singolo “Burattini” Terronian Magazine

È uscito il videoclip di “Burattini”, il singolo di esordio dell’attrice, acting-coach e regista Maddalena Stornaiuolo. "Ho deciso di incidere un "pezzo" perché volevo raccontare la mia terra, i miei ...È uscito il videoclip di “Burattini”, il singolo di esordio dell’attrice, acting-coach, regista Maddalena Stornaiuolo. Registrato presso "Heart&Mind ...