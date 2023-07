Madame e Camila Giorgi potrebbero essere processate

(Di venerdì 21 luglio 2023) . Le due professioniste sono coinvolte in una vicenda di false certificazioni anti-Covid La cantantee la tennistaandare a processo per la vicenda delle false certificazioni anti-Covid. Secondo quanto riportato da Leggo.it: “Il pm Gianni Pipeschi ha concluso gli accertamenti per l’alto numero di persone, oltre alle due, che avrebbero simulato la vaccinazione. Le accuse, a diverso titolo, sono di falso ideologico, peculato e corruzione”.è una cantante italiana, nata a Chivasso, in provincia di Torino, il 15 gennaio 2002. Il suo vero nome è Francesca Calearo.ha iniziato la sua carriera musicale nel 2018, pubblicando il suo primo singolo, “Sciccherie”. Da allora ha pubblicato altri singoli di successo, come “Voce”, “Marea” e “Bugatti”. Nel ...

Chiusura delle indagini per Camila Giorgi e altre 23 persone per l'inchiesta della Procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni contro il covid per ottenere il green pass. Tra le persone coinvolte i medici che ... E fra le persone in cerca del green pass senza vaccinazione ci sarebbero state anche Madame e Camila Giorgi. Cosa ha fatto scattare le indagini sui falsi vaccini. Le indagini sono partite quando dai ...

Chiusura delle indagini per Madame, Camila Giorgi e altre 23 persone per l'inchiesta della Procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni ...