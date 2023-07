L’uomo sulla luna | storia e curiosità di una svolta epocale VIDEO

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 20 luglio 1969 è una di quelle date che difficilmente dimenticheremo: i primi esseri umani, misero piede. Fu con l’iconica frase “un piccolo passo per, un grande balzo per l’umanità” che Neil Armstrong annunciò lo sbarco delcon la missione Apollo 11. Un giorno che rimarrà per sempre nei libri L'articolo proviene da Il Difforme.

Morto un. La dinamica dell'impatto è in fase di valutazione. ... Sembrerebbe che'autista di uno dei camion fosse sceso dal ...per convocare in tempi brevi'Osservatorio ProvincialeSalute ...Dopo'arresto di Bellini, la senatrice Vincenza Rando , ... divenne killer mafioso e nello stesso tempodei servizi " e restano ...dei servizi " e restano " ancora tanti angoli in ombra......condiviso dall'organizzazione di tutela ambientale Lipu...'esemplare mostrato nel video condiviso su Instagram dalla Lipu è un ... non udibili dall'. Rimbalzando su qualsiasi ostacolo ...