L' unico superstite della strage di Samarate | Non perdonerò mai mio papà

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - Nicolò cammina. Con passo incerto ma cammina. Sognava di fare il pilota prima di quella notte. Era una notte di primavera, tra il 3 e il 4 maggio di un anno fa, quando il padre, Alessandro Maja, stimato professionista esperto in design d'interni, ha preso a martellate la madre Stefania Pivetta e la sorella Giulia e poi ha cercato di finire anche lui ma non c'è riuscito. Sognava di volare ma oggi, il giornosentenza del processo al padre a Busto Arsizio, è felice di camminare perché per la prima volta entra in quest'aula con le sue gambe. La fisioterapista che lo segue a un certo punto gli ha detto: “Ora basta, puoi camminare. Non hai più scuse”. Cammina dentro e fuori dall'aula, nell'attesa. Non è mai solo. Accanto ci sono i nonni, coi quali vive da quando è uscito dall'ospedale, le amichemamma che gli accarezzano la testa, lo zio ...