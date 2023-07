L' ultima follia vegana | la grottesca gara equestre su cavalli di pezza | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'si chiama hobbyhorsing. A svelare cosa sta prendendo piede in Finlandia ci pensa il rapper e comico americano Kosha Dillz. È lui ad aver condiviso su Instagram ildi una competizione... chenon è. Già, perché i partecipanti non cavalcanoveri, bensì bastoni con in cima la testa di un cavallo di. "È stata usata una mia canzone per nelladi Hobby Horse finlandese. Grazie Finlandia e congratulazioni ai vincitori!", si legge nel post. Il cantante è noto per le sue trovate divertenti ma in questo caso non si tratta di uno scherzo. In Finlandia, dove il fenomeno sta prendendo piede, si tengono vere e proprie competizioni. Quest'è andata in ...