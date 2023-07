(Di venerdì 21 luglio 2023) Astop al nuovoTermini-Vaticano perché, udite udite, «il suo rumore nuoce». Che l'Italia sia l'unico paese al mondo dove esiste qualcuno, più di uno, il cui unico scopo sia il «non fare» le cose è risaputo; ma ci si stupisce sempre nel vedere come l'armamentario senza fine delle scuse riesca sempre ad ingrandirsi, sconfinando nel comico, se non nel ridicolo. I consiglieri dem diCapitale Giorgjo Trabucco e Tommaso Amodeo, hanno preso la pal balzo per fermare la realizzazione di unprevisto per il Giubileo, utilizzando uno studio che dimostrerebbe che il rumore provocato da questi mezzi sulle rotaie sarebbe dannoso per lamentale dei cittadini, soprattutto per i più anziani. Proprio così i due consiglieri ...

Per la massimaclimatica e azotata, per più UE, per più diversità, e asilo. La rovina totale ... [...] [Un] candidato per il proprio programma è l'cosa di cui i Paesi Bassi hanno bisogno', ...L'di Timmermans: se non sei d'accordo con lui odi l'ambiente... dove ripararsi dai propri mostri è diventato impossibile, e il confine tra sanità esi è ... La vita corre via, veloce, è ogni giorno può davvero essere l'occasione che abbiamo peressere ...Due consiglieri hanno contestato la proposta del sindaco Gualtieri di una nuova linea Termini-Vaticano forti di uno studio scientifico () secondo cui il rumore dei tram sulle rotaie nuoce alla salute ...MESTRE - Il caldo gioca brutti scherzi. Ma da qui a placare i bollenti spiriti direttamente in strada con le macchine che ti corrono a fianco, distesi su una fioriera e, lui, senza nemmeno levarsi il.