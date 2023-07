... Romelu, mollato dall'Inter appena i nerazzurri sono venuti a conoscenza della sua 'tresca' ... 'Vlahovic -Barzaghi - verrebbe volentieri all'Inter'. Ovviamente stiamo nel fantamercato, per ...Serena, il suo giudizio su, un giocatore e, soprattutto, un uomo che giura fedeltà all'Inter,mai alla Juve e poi tradisce Lei era conosciuto come il centravanti con la valigia avendo ...Fatto che lalunga del rapporto con lo spogliatoio. Sembra addirittura che alcuni siano ... E sta trattando la cessione di Vlahovic (23 anni), con l'intenzione di prendere(30 anni e nemico ...

Lukaku dice un altro no e aspetta la Juve: le ultime Calciomercato.com

L’Inter dice no a Lukaku, ma Morata non convince La telenovela Romelu Lukaku si infittisce, Il nuovo episodio racconta del belga che avrebbe tentato di ricucire lo strappo con l’Inter, provando a rich ..."C'è chi dice no", cantava Vasco Rossi, in quel caso erano pochi a uscire fuori dal coro. Qui invece a dire "no", non sembrano essere pochi. La cessione di ...