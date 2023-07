Lozano rischia di finire fuori rosa | le ultime

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nonostante l’interesse dalla MLS statunitense, sembra che per orasia destinato a rimanere in azzurro. Infatti, gli emissari delle squadre americane sarebbero spariti Hirvingdi diventare un caso per il Napoli. Il calciatore messicano continua ad avere mercato e interesse da parte di squadre estere, ma c’è il pericolo che possa comunque L'articolo

Calciomercato Napoli - La questionetiene imballato il mercato degli esterni in casa Napoli , come racconta l'edizione odierna de Il Mattino .fuori rosa CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... vecchio pallino del Milan, o per l'attuale calciatore del Napoli Hirving. Ecco perché non è ... una condizione poco gradita a Furlani e Moncada ma che col passare delle settimanedi ...E la listadi allungarsi. Solo restando tra i campioni d'Italia, anche Piotr Zielinski e Hirvingpotrebbero espatriarsi verso il campionato saudita. E in queste ore circola il nome di ...

Napoli, si allontana l'ipotesi MLS per Lozano: il Chucky rischia di finire fuori rosa TUTTO mercato WEB

Il ciclo di Lozano e altri due anni azzurri può essere finito De Laurentiis non vuole perdere alcun pezzo della sua rosa a parametro zero, motivo per cui sta spingendo i suoi giocatori a prendere una ...L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha svelato di essere felice della sua esperienza in Campania e non vuole abbandonare il club.