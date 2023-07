Loris Karius | ospite a Mamma Dilettante | parla della gravidanza di Diletta Leotta

(Di venerdì 21 luglio 2023)è stato invitato adalla compagna e conduttrice del podcast,, condividendo alcuni dettagli in merito allafidanzata che, nel giro di un mese, darà alla luce la primogenitacoppia (di cui non conosciamo il nome). Inoltre, durante la lunga chiacchierata con il futuro papà, quest’ultimo ha rivelato che la presentatrice DAZN avrebbe preferito un figlio maschio. Il calciatore tedesco, all’inizio dell’intervista, hato delle emozioni che l’hanno travolto dopo la notizia, soffermandosi sui cambiamenti che trasformeranno la sua vita con la nascitabambina: “È la ...

È bello vedere quanto sono innamorati Diletta endr ), un bravissimo ragazzo. Però io e Greg non abbiamo niente da invidiare a nessuno: lui è la persona più bella del mondo, è la ...Ormai manca davvero poco al parto e Diletta Leotta e il compagnopotranno finalmente abbracciare la loro primogenita , la cui nascita dovrebbe avvenire nelle prime settimane di agosto . Nell'ultima puntata di 'Mamma Dilettante' , il podcast nel quale ...Commenta per primo 'Il mio Ken è meglio del vostro', firmato Diletta Leotta . Un post divertente: selfie in piscina col fidanzato , il portiere del Newcastle, mentre la presentatrice di Dazn indossa un costume firmato Barbie. Nei giorni scorsi il calciatore norvegese era stato ospite del podcast ' Mamma Dilettante': 'Tu eri felice quel giorno ...

VIDEO / Loris Karius si fa pettinare con le trecce, Diletta Leotta se la ride Golssip

Diletta Leotta Barbie, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti su Instagram che la vedono indossare un costume intero molto ..."Il mio Ken è meglio del vostro", firmato Diletta Leotta. Un post divertente: selfie in piscina col fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius, mentre la presentatrice di Dazn indossa un costum ...