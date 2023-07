Long Covid | effetto nebbia cognitiva | come invecchiare di 10 anni

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo studio: punteggi più bassi in test su funzioni cerebrali per chi ha manifestato sintomi post infezione per 12 settimane o piùdi 10a livello cognitivo. Sembra essere questo l’impatto di una convivenza di diversi mesi con sintomi dell’ormai famosa ‘brain fog’, la. Le persone che sperimentavano questa condizione in maniera persistente hanno infatti mostrato prestazioni ridotte in attività indicative di diversi processi mentali, fino a duedopo l’infezione con il virus Sars-CoV-2. Un team di ricercatori del King’s College London ha esplorato questo aspetto in un nuovo studio. Gli autori hanno esaminato se l’infezione dainfluisse sulle prestazioni ...

I «Long Covid» sono quattro: ecco chi rischia di più e cosa ci protegge Corriere della Sera

Lo studio: punteggi più bassi in test su funzioni cerebrali per chi ha manifestato sintomi post infezione per 12 settimane o più ...Uno si manifesta con fatica cronica, mal di testa, perdita di memoria; un altro con sintomi respiratori (tosse e mancanza di fiato); un altro tipo con dolori soprattutto muscolari e articolari; il qua ...