Lo sciopero di Hollywood scombina i piani del Festival di Venezia | salta l’apertura col film di Guadagnino Ecco come cambia il programma

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sembrava una questione d’interesse, ma tutto sommato lontana, quella dellodegli attori e autori di. Sino ad oggi, quando un comunicato ufficiale della Mostra del Cinema diha squarciato il velo sugli effetti a catena che l’inedita agitazione sindacale degli artisti sta iniziando ad avere ed avrà prossimamente in maniera sempre più incisiva su tutta la filiera. Tra poco più di un mese, se ne avrà un assaggio al Lido di, tradizionale location deldel cinema tra i più quotati del mondo. Ildi apertura dell’80esima Mostra, inin laguna dal 30 agosto al 9 settembre prossimi, dove essere Challengers di Luca. Non sarà più così, perché la produzione ha ritirato la partecipazione del ...

Lo sciopero degli attori e degli autori Usa si abbatte sulla Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre) e costringe a cambiare in corsa il programma persino nell'apertura: Comandante di ... del teatro e della tv in segno di solidarietà con lo sciopero ad ampio raggio proclamato a Hollywood. Fra i protagonisti del raduno svoltosi a Leicester Square, nel cuore della capitale del Regno, ... Fra Stati Uniti e Canada si prevede un fatturato complessivo di 150 milioni di dollari di qui a domenica: una boccata di ossigeno per un'industria reduce da una lunga crisi e in pieno sciopero degli ...

Sarà “Comandante” di Edoardo De Angelis ad aprire l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dopo il forfait di “Challengers” ..."Non credo che lo sciopero a Hollywood possa influenzare la domanda nel comparto della produzione audiovisiva in Europa. (ANSA) ...