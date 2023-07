Lo hanno denudato e Donnarumma pestato e rapinato | emergono dettagli terrificanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le ore più da incubo nella vita di Gigiosono capitate nella notte tra giovedì e sabato. Il portiere del Psg e della Nazionale ha subito una rapina a mano armata nella sua casa di Parigi, nell'ottavo arrondissement, insieme alla fidanzata Alessia Elefante.è stato legato e spogliato, poi i ladri sarebbero scappati con un bottino di circa 500 mila euro. Presente in casa anche la compagna del calciatore Alessia Elefante, che ha subito la stessa sorte. Il racconto della terribile vicenda è stato riportato da Actu 17. Dopo il fattaccio, portiere e compagna si sono riparati in un albergo non lontano dall'abitazione. Si sono rifugiati attorno le 3.20 del mattino. Il personale dell'hotel ha allertato la polizia.e Alessia Elefante dopo aver effettuato la denuncia sono stati portati in ospedale per effettuare ...