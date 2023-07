LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Larsen decimo e Giovannini 15mo dopo la prima rotazione dalla piattaforma! Attesa per Pellacani e Bertocchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.40: Punteggio totale di 145.60 per Lises, Harold raggiunge quota 138.70 con un grande tuffo 2.40: Totale di tutto rispetto, 160.00, per il britannico Williams, punteggio di 116.50 per Molvalis 2.38: Totale di 119.60 per Knoll, Ohkubo raggiunge con un ottimo tuffo quota 142.40 2.36: Scarsoall’ingresso, 52.50, totale di 122.90 2.35: Per il rumeno Popovici totale di 138.60, il messicano Balleza Isaias sale a quota 109.90. Ora2.34:la2.33: Fricker chiude lacon 62.40 2.33: Schizzi per il norvegese Borslien che inizia con 48.00 2.32: il ...