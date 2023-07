LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Larsen 22mo e Giovannini 19mo dopo due rotazioni dalla piattaforma! Attesa per Pellacani e Bertocchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.40: Gli azzurri scendono in classifica:3.38: Prosegue l’ottima gara di Kothari che arriva ad un totale di 213.40, totale di 154.80 per Borslien, Fricker raggiunge quota 168.10 3.37: Punteggio totale di 242.40 per il cinese Lian, Ramos Rodriguez arriva a quota 172.05 3.35: Camacho del Hoyo raggiunge 192.95, sbaglia Avila Sanchez, totale di 145.40 3.33: Lotfi sbaglia ed ha un totale di 135.60, rischio di tocco della piattaforma e ingresso scarso per Loschiavo che ha un totale di 178.20 3.32;: Spikes ottiene come totale 143.90, 206.65 per Naumenko 3.31: 229.20 il totale di Rousseau, per Lee 151.40 3.29: Qualche spruzzo di troppo perche totalizza 60.00 ed è un totale di 181.20 3.28: ...