LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale dalla piattaforma Attesa per Bertocchi e Pellacani

(Di venerdì 21 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.18: Purtroppo non ci saranno azzurri in questa. Riccardo Giovannini ed Andreas Sargent Larsen sono stati eliminati, dopo aver chiuso rispettivamente al trentunesimo e trentaquattresimo posto. 8.15: Riprendiamo il nostroper raccontarvi ladellamaschile 5.21: Per il momento è tutto, appuntamento alle 8.30 per lae poi alle 11 per la finale dei 3 metri donne con. Grazie per averci seguito e buona giornata 5.20: Male gli italiani: 31mo posto per Giovannini e 34mo Larsen. Entrambi eliminati 5.19: Questi i semifinalisti dellamaschile: Lian, Yang, Lises, Williams, Rousseau, Kothari, Souza, ...

SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un'a ...